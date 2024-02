Caso Barozzi e solidarietà: "La libertà di pensiero è un diritto inalienabile"

Il Consiglio comunale esprime solidarietà allo studente dell’isituto Barozzi sospeso dalla scuola approvando un ordine del giorno nel quale riafferma anche "il diritto inalienabile della libertà di pensiero e di critica" e auspica che all’interno della scuola si possano recuperare dialogo e serenità. Il documento afferma che la sospensione di dodici giorni comminata dalla scuola allo studente e rappresentante d’istituto crea un "precedente pericoloso, soprattutto perché erogato da un’istituzione che dovrebbe essere luogo di inclusione, confronto e democrazia".

"Il provvedimento appare molto severo e rischia di pregiudicare la carriera dell’alunno – ha affermato Federica Venturelli del Pd – Occorre ripristinare un clima di serenità nel contesto scolastico, messo a dura prova anche dall’attenzione mediatica ricevuta dal caso".

L’ordine del giorno, dunque, specifica che, al di là del merito delle richieste e dei metodi scelti dagli studenti, la libertà di pensiero e critica è un diritto universale inalienabile e auspica che all’interno della scuola si recuperi un dialogo "in grado di garantire la serenità della comunità scolastica, senza irrigidimenti che rischiano di minare questo obiettivo".

Il capogruppo della Lega, Giovanni Bertoldi, ha ricordato che la funzione dei rappresentanti di istituto "è proprio parlare e confrontarsi e che parlare con la stampa è in linea con la libertà di parola garantita dalla Costituzione". Per Bertoldi "sanzioni di questa gravità dovrebbero colpire comportamenti davvero gravi non l’espressione di una critica: si tratta di sanzioni sbagliate e sproporzionate a cui questa dirigente non è nuova e che creano un clima intimidatorio nella scuola".

"Come comunità educante ci concentriamo tanto sull’educazione civica e alla cittadinanza – ha detto Enrica Manenti (M5s) – ma se vogliamo una maggiore partecipazione da parte dei giovani, come minimo dobbiamo lasciarli liberi di esprimere le loro opinioni. Per crescere devono fare il loro lavoro di prendere posizione e di contestare noi adulti". Vincenzo Walter Stella (Sinistra per Modena) si è domandato se "sia saggio da parte degli adulti coinvolti nella vicenda punire e reprimere le idee e le critiche, giuste o sbagliate che fossero, espresse da un ragazzo nella sua veste di rappresentante d’istituto invece di confrontarsi con lui" ed Elisa Rossini (Fratelli d’Italia) si è dichiarata "in imbarazzo" affermando di condividere "le considerazioni sulla libertà d’espressione e sul fatto che provvedimenti come quello adottato dalla scuola non aiutino lo svolgimento del ruolo di rappresentante degli studenti". D’altra parte, ha aggiunto, "definire inaccettabile, come ha fatto l’assessora, la sospensione significa interferire nella libertà di decidere degli organi collegiali della scuola. È un’ingerenza preoccupante, che crea un precedente perché non sappiamo qual è la linea di confine dietro a cui fermarsi. Questa seduta è fuori luogo".