Caso Bonucchi, il Pd incalza: "L’Italia pretenda chiarezza"

Troppe incongruenze nella ricostruzione dell’accaduto da parte delle autorità algerine. L’Italia pretenda chiarezza e collaborazione. Così il deputato democratico e segretario di Presidenza della Camera, Stefano Vaccari che, insieme alla collega Maria Cecilia Guerra, ha presentato una nuova interrogazione al ministro Tajani a seguito della misteriosa morte, ad oggi senza risposte né colpevoli, di Alex Bonucchi, 25enne di Nonantola, allenatore del Rolo morto in Algeria, folgorato durante un viaggio di lavoro. Infatti sono state più di una le interrogazioni presentate anche dall’onorevole grillina Stefania Ascari proprio per chiedere che si faccia luce su quanto accaduto al giovane. "Un’interrogazione che si aggiunge a quelle di altri colleghi, perché non possiamo lasciare nell’ombra la morte di un nostro connazionale" sottolineano Vaccari e Guerra. Tecnico specializzato della Sacmi, secondo gli accertamenti medico legali algerini, Alex è deceduto per folgorazione all’interno della piscina dell’hotel dove alloggiava, l’Amsterdam di Rouiba. Permangono tuttavia troppe incongruenze: un’autopsia di cui non abbiamo ancora il fascicolo completo, alcuni organi mancanti nella restituzione del corpo ai familiari, che non danno pace alla famiglia, alla madre innanzitutto, ma anche a tutta la nostra comunità. Vogliamo la verità – continuano – vogliamo sapere cosa sia successo, pretendiamo che le autorità algerine si mostrino più disponibili e trasparenti nel fare chiarezza, perché le incongruenze sono troppe e una morte così risulta più incomprensibile che mai. I segni sul corpo sono incompatibili con la versione fornita dall’istituto di medicina legale algerino. Tajani ci ascolti, vogliamo sapere e rivogliamo gli organi del ragazzo, come giustamente chiede la madre. Vogliamo la verità, tutta, per Alex. Il decesso del ragazzo riusale al gennaio del 2021: nonostante le due autopsie, una italiana ed una algerina avessero confermato come la morte del 25enne fosse avvenuta per folgorazione, l’unico imputato per il decesso – ovvero il legale rappresentante dell’hotel Algerino – è stato assolto. Barbara degli Esposti, la mamma del ragazzo ha recentemente incaricato quale consulente, per far luce sul drammatico decesso del figlio anche Michel Emi Maritato, criminologo, giornalista. "Dopo un’attenta analisi delle circostanze e degli elementi emersi, ci chiediamo: che possa trattarsi non di una morte violenta per folgorazione, bensì di una morte violenta dopo una colluttazione?". Intanto il 27 febbraio si terrà nella sala stampa della Camera dei deputati un nuovo appello al Governo affinchè sia fatta verità e giustizia per Alex. Saranno presenti l’onorevole Ascari e i parenti di Bonucchi.