Caso Corni, necessaria una soluzione

Barbara Manicardi

Aggressioni e violenza dentro e fuori la scuola; insegnanti e operatori impotenti, impauriti e spesso vittime designate; ragazzini sempre più alla deriva e istituzioni immobili. La situazione all’istituto Corni (che, ha ragione il sindaco, "non è un covo di criminali" ma neppure un luogo sicuro, questo è certo) è fuori controllo. Bisogna prendere atto della realtà per studiare una strategia che possa riportare tutto alla normalità. E in fretta. Non serve assolutamente mettere ’la polvere sotto il tappeto’, serve chiamare le cose con il loro nome e mettersi pancia a terra per risolverle. E’ stato fatto? Forse no visto che mercoledì famiglie e sindacati scenderanno in piazza.