Caso discarica, a processo l’ex presidente del Cda di Feronia

E’ stato rinviato a giudizio per tutti i capi di imputazione: ovvero abuso d’ufficio, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, omissione di atti d’ufficio, inquinamento ambientale e gestione di rifiuti non autorizzata. Inizierà il processo anche nei confronti dell’ex presidente del Cda di Feronia Gianluca Valentini (la cui posizione era stata inizialmente stralciata) nell’ambito del procedimento che vede al centro la discarica di Finale Emilia, sequestrata a dicembre di due anni fa.

Sette gli imputati: due dirigenti della provincia, due responsabili di Feronia, gestore della discarica, la stessa società oltre a due tecnici Arpae. A costituirsi parti civili nel procedimento, il Comune di Finale Emilia e l’osservatorio civico ‘Ora Tocca a Noi’ di Massa e Finale Emilia, rappresentato dall’avvocato Francesco Cavazzuti insieme all’avvocato Corazzari di Ferrara e in sit in davanti alla discarica da quaranta giorni. L’osservatorio nasce come antagonista del sito della discarica, affinchè venga spostato, dal momento che il terreno non sarebbe idoneo ad ‘ospitarlo’. Al centro del dibattimento, il superamento di metalli pesanti che, secondo le parti civili, sarebbe legato proprio alla presenza della discarica di via Comunale Rovere. I reati contestati sono già rischio prescrizione.

Valentina Reggiani