Caso e fantasia per creare un libro surrealista

’Le livre exquis. Dare una regola al caso’ è il laboratorio, per adulti, sulla creazione collettiva di un libro, che si tiene domani, dalle 14.30 alle 19, al Laboratorio Dida di Palazzo dei Musei. L’iniziativa inaugura un nuovo ciclo di workshop, visite guidate e percorsi creativi per grandi, ragazzi e bambini, collegato a ’Il corpo della parola’, la mostra di libri d’artista di Giulia Napoleone, allestita alla Biblioteca civica d’arte e architettura Luigi Poletti.

Il laboratorio è condotto da Lucio Passerini, incisore, editore e docente milanese, e la partecipazione è gratuita e su prenotazione, fino a esaurimento posti (per informazioni: 0592033372; biblioteca.poletti@comune.modena.it). Il titolo dell’attività rimanda al celebre gioco surrealista ’cadavre exquis’, in cui ogni partecipante contribuiva alla creazione di una frase ignorando il contributo degli altri. In questo caso, con l’ausilio di diversi materiali e strumenti, ogni partecipante contribuisce alla realizzazione di un libro collettivo, con la tecnica del disegno generativo, rispettando alcune semplici regole di impaginazione per comporre un’opera imprevedibile e sorprendente.

Allestita fino al 4 febbraio, alla Biblioteca civica d’arte e architettura Luigi Poletti, la mostra ’Il corpo della parola’ espone, per la prima volta, un’ampia selezione di libri, manoscritti o tipografici, creati da Giulia Napoleone, in sessant’anni di infaticabile e appassionato lavoro, accanto a fotografie, carte e bozzetti editoriali tratti dal suo archivio privato.

