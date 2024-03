Caso Giovanardi, convegno a Roma

"I parlamentari possono essere perseguiti per le opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni?". È il titolo del convegno che Carlo Giovanardi, ex ministro, ha organizzato per lunedì alle 15 alla Camera. Si parlerà del caso Giovanardi, dopo che la Corte Costituzionale ha annullato la delibera del Senato secondo cui le sue affermazioni ‘in tema di interdittive antimafià oggetto di un’inchiesta a Modena non erano ‘opinioni insindacabili ai sensi dell’articolo 68 della Costituzionè come parlamentare e che dunque spetta a un giudice decidere durante un processo se di opinioni si tratta o, come sostiene l’accusa, di rivelazione di segreti d’ufficio.