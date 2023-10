Caso Lucà, per ora fumata nera. Summit sindaco-Modena civica sull’assessora sfiduciata

Servirà ancora qualche giorno per risolvere il caso Lucà, l’assessora sfiduciata dalla lista Modena civica. Ieri nel primo pomeriggio si sono incontrati il sindaco e rappresentanti di Modena civica, tra cui la consigliera Katia Parisi, per un primo faccia a faccia ufficiale. Sarebbe stata presentata una rosa di nomi (nella quale non ci sarebbe quello di Parisi) al primo cittadino che si è riservato di decidere se procedere nei prossimi giorni o meno al rimpasto.

I pronostici propendono per l’avvicendamento, anche perché il primo cittadino vuole tenere compatta la maggioranza politica a otto mesi dal voto ed evitare brutte sorprese nell’imminente voto sul Bilancio, l’ultimo scoglio prima della fine di fatto della consigliatura. "Non è in discussione la stima personale per Anna Maria, mia e di tutta la giunta – aveva detto Gian Carlo Muzzarelli –, ma, soprattutto in questa fase politica, è necessario ritrovare al più presto le condizioni per una collaborazione leale ed efficace nell’ambito della maggioranza sia in Consiglio sia in giunta".

Nel mirino di Modena civica c’erano i contatti di Anna Maria Lucà Morandi con altri gruppi politici e "la discordanza di intenti sia sugli obiettivi e i temi a cui dare rilevanza nel percorso politico dell’attuale legislatura. C’è molto ancora da fare, per esempio, sui Quartieri e il loro funzionamento".

L’attesa del sindaco è anche un modo per ‘rispettare’ il percorso che la Sinistra sta avviando in questi giorni, domani è in programma un incontro ad Albareto di Sinistra per Modena-Insieme a Sinistra nel quale il rimpasto di giunta è all’ordine del giorno: segnali di pace del sindaco (apprezzati a quanto pare dai destinatari) a un movimento che potrebbe piantare una grana politica qualora si verificasse il rimpasto laddove invece quando Sinistra per Modena-Articolo 1 sconfessò i suoi rappresentanti in giunta (Andrea Bosi e Roberta Pinelli) il primo cittadino preferì tenerseli sotto la sua ala e proseguire con loro. Due pesi e due misure in pratica che potrebbe essere rinfacciati al primo cittadino.

Certo, una suggestione potrebbe essere quella per cui la Sinistra approfitta dell’apertura della finestra del rimpasto per chiedere di essere rappresentata in giunta da un assessore davvero ‘suo’:Muzzarelli potrebbe farlo, la giunta a nove è sottodimensionata rispetto alla soglia massima e la sinistra otterrebbe spazio nella vetrina istituzionale in vista delle primarie prima e delle elezioni poi.

g.a.