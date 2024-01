Caso Mariupol, lite internazionale. Ambasciata russa contro il Comune: "Una posizione ambigua e vile"

Accusa il Comune (e in generale le autorità italiane) di "posizione vile" per aver prima concesso e poi negato la sala civica. Non si placa e anzi si sposta su frequenze nazionali e internazionali la polemica sulla mostra -conferenza che era programmata per il 20 gennaio nel locale pubblico di via Viterbo su ’Mariupol – La rinascita dopo la guerra’ organizzata dall’associazione culturale Emilia Russia. A intervenire adesso – con toni duri e sarcastici – è l’ambasciata russa a Roma che si scaglia contro la revoca da parte della giunta dello spazio per l’evento. In un post su Telegram, la rappresentanza diplomatica russa si dice perplessa "per la posizione ambigua, per non dire vile, delle autorità italiane, che in un primo momento concedono gli spazi a Modena, per poi soccombere alle pressioni della ‘polemica’ e del marcio regime oligarchico ucraino rappresentato dal temibile ambasciatore ucraino in Italia, Yaroslav Melnyk il ‘Terribile’, e tornare indietro su una decisione già presa".

Sorge "quindi un ragionevole dubbio su chi dipenda davvero da chi – denuncia l’ambasciata - È forse Kiev, che come sostengono gli autorevoli esperti occidentali non resisterebbe nemmeno una settimana senza il sostegno dell’Occidente (Italia compresa) a dipendere da Roma? O è forse Roma in realtà a dipendere da Kiev, che non ha proprio nulla da offrire al di là dell’ideologia nazista di Stepan Bandera e di una tracotanza e ingordigia che non conoscono limiti?". Altrimenti – prosegue il post – "come si spiega il fatto che gli ucraini dettino legge alle autorità e al popolo italiano per quanto riguarda gli eventi sociali e culturali ai quali si deve partecipare, e quelli a cui non si deve partecipare, o per quanto riguarda quali produzioni mettere in scena e quali invece ostacolare, quali artisti e musicisti invitare e di quali invece deve essere annullato lo spettacolo?". Se all’interno dell’opinione pubblica italiana "già da tempo circola la convinzione che molte decisioni vengano prese in via Veneto (sede dell’ambasciata degli Stati Uniti ndr), evidentemente oramai si può anche affermare con certezza che le autorità italiane, sia centrali che locali, sono obbligate a tenere in considerazione per qualunque questione l’opinione dell’ambasciata ucraina, situata... a proposito, ma dove è situata? Come mai non è ancora diventata una delle principali attrazioni turistiche della città, e della politica, di Roma?".

A stretto giro la replica dell’ambasciata ucraina. "Il cinico post dell’ambasciata russa a Roma riguardo alla ‘ricostruzione’ della città ucraina di Mariupol devastata dall’esercito russo è nient’altro che un altro tentativo vergognoso di manipolare l’opinione pubblica e un atto sfacciato di mancanza di rispetto nei confronti della volontà del popolo italiano di non farsi coinvolgere nella propaganda russa nel proprio paese". Per la rappresentanza di Kiev "tutto ha i suoi limiti, e ciò si applica anche alla menzogna e al nichilismo russi. Nel suo post, la missione russa ha ‘dimenticato’ di menzionare le azioni della Russia: l’assedio della città, i massicci bombardamenti, le sparatorie, le torture, le violenze sessuali contro la popolazione civile e la deportazione forzata dei bambini ucraini".

La battaglia tra le ambasciate, in questo caso almeno solo a colpi di messaggi di agenzia, segue alla decisione della giunta Muzzarelli di revocare martedì scorso la concessione della sala civica per la conferenza noleggiata dall’associazione culturale Russia Emilia-Romagna. In particolare, si è fatto riferimento ai contenuti degli interventi che "nonostante gli impegni sottoscritti dall’associazione, assume le caratteristiche di una manifestazione di aperto sostegno alla guerra d’invasione intrapresa dalla Russia nei confronti dell’Ucraina e quindi in contrasto con l’articolo 3 dello Statuto comunale e in contrasto anche con l’articolo 11 della Costituzione , nel quale si sancisce l’impegno dell’Italia a ripudiare la guerra come strumento di offesa e a promuovere la pace nelle relazioni internazionali".

