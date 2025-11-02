Caso moschea anche in tv. Scontro tra i due sindaci

Restano alti i toni della polemica sulla ‘nuova’ moschea che dovrebbe sorgere presso ‘I Quadrati’, all’interno dei locali a suo tempo acquistati – e inaugurati una settimana fa – dall’associazione islamica cittadina. Ad amplificarli anche la polemica a distanza tra il sindaco di Sassuolo Matteo Mesini e l’ex primo cittadino, e oggi capogruppo di Fratelli d’Italia, Luca Caselli. Il tutto mentre la petizione promossa dal centrodestra che si oppone al cambio di destinazione d’uso che darebbe il via libera all’apertura di una sala di culto presso ‘I Quadrati’ e che andrebbe sostituire quella attualmente esistente di via Cavour ha raggiunto, fanno sapere i promotori, le 5mile.

Tornando alla polemica tra Mesini e Caselli, il ‘casus belli’ è un’intervista rilasciata dall’attuale primo cittadino a Rete4 nel corso della quale Mesini ribadisce come a Sassuolo non ci sarà nessuna nuova moschea, men che mai la più grande della regione. "Ad oggi, nei nuovi locali acquisiti dall’associazione islamica non è prevista la possibilità di pregare e, se in futuro ci sarà un trasferimento del luogo di preghiera, questo avrà le stesse dimensioni dell’attuale", ha detto Mesini, precisando come la questione attenga "semplicemente ad un trasferimento di una sala di preghiera in un luogo dove si verificano condizioni di migliore sicurezza, accessibilità e gestione del traffico". Il primo cittadino ha poi ricordato come "dal 2009 è attivo, in via Cavour, un luogo di culto islamico, che convive con la città senza particolari problemi per il quartiere circostante, se non qualche criticità legata alla viabilità in alcuni momenti". È un luogo, ha aggiunto, "che ha sempre mantenuto un dialogo costruttivo con le amministrazioni comunali cittadine, e negli ultimi 15 anni, per 10 ha governato il centrodestra".

Proprio su questo ultimo punto è intervenuto Caselli: "Quando l’attuale sindaco afferma che la moschea di via Cavour è attiva e aperta al pubblico dal 2009 dice una bugia. Una grossa bugia. All’epoca – scrive Caselli - fu chiusa con ordinanza (firmata dal sottoscritto) per irregolarità edilizie e fu riaperta dal sindaco Pistoni nel 2014 per onorare (tanto per cambiare) una promessa elettorale. Mesini, invece di dire falsità, si assuma le proprie responsabilità politiche e renda conto ai sassolesi".

s.f.