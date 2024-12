Caso Novi Sad, gli atti alla Soprintendenza

L’Amministrazione comunale ha verificato nei mesi scorsi la pavimentazione non autorizzata all’interno del parco ed è scattato il sopralluogo da parte del personale dell’ufficio abusi. All’esito dello stesso, è scattato il procedimento per abusi edilizi e gli atti sono stati inviati alla soprintendenza. Ora l’amministrazione comunale è in attesa del pronunciamento della Soprintenza stessa, essendo l’area vincolata, fa sapere il Comune.

Parliamo del ‘caso’ Novi Sad. Infatti l’avvocato Henrich Stove, il legale della società Modena Parcheggi ha fatto presente nei giorni scorsi come attualmente chi gestisce il bar del parco lo occupi da un anno e mezzo, in realtà, in modo abusivo: senza alcun contratto e senza mai aver versato un euro. Il legale ha fatto poi presente come dinanzi al locale sia stata realizzata una pista da ballo senza le necessarie autorizzazioni; manufatto per cui ora si attende pronuncia da parte della Soprintendenza. "Innanzitutto l’esercizio, che Modena Parcheggi aveva dato in affitto a terzi è e dovrebbe essere per regolamentazione comunale a servizio anzitutto del polo universitario, quindi degli utenti del parcheggio, invece di garantire aperture mattutine e pomeridiane ha sempre e solo aperto per feste musicali nella notte – spiega il legale. Da oltre un anno la società che rappresento, Modena Parcheggi, sta cercando di liberare i locali del bar dalla società che dal giugno 2023 li occupa abusivamente, senza pagare un solo euro e senza avere alcun titolo contrattuale. Ora si attende l’esito della causa civile promossa presso il tribunale di Modena".

Inoltre il legale ha fatto presente come vi sia una denuncia penale per il manufatto abusivo (pista da ballo) nel parco archeologico. A tal proposito, appunto, il procedimento è in corso ma, nei mesi scorsi, durante i sopralluoghi effettuati dalla polizia locale, a seguito delle numerose segnalazioni dei cittadini è stato più volte appurato il disturbo causato dalla musica e da maggio a inizio luglio la polizia locale ha elevato una ventina di sanzioni per rumore. L’allora attività ispettiva aveva dato luogo anche alla chiusura del locale e al divieto di svolgere intrattenimenti musicali.