Modena, 15 febbraio 2022 - A dieci anni dai fatti arriva al capolinea il processo Oncologia. Oggi i pm Marco Niccolini e Pasquale Mazzei in tribunale a Modena hanno chiesto le condanne per gli imputati, tra cui il noto oncologo Massimo Federico, per i quali l'accusa ha chiesto una pena di 6 anni e 6 mesi per i reati di corruzione e peculato. Tre anni sono stati chiesti per il professor Stefano Sacchi, all'epoca dei fatti capo del dipartimento di Oncologia del Policlinico di Modena. È accusato di peculato in concorso con Federico e abuso d'ufficio. I pm hanno tenuto conto delle attenuanti generiche. Chiesti 2 anni e 8 mesi per i sei manager delle case farmaceutiche coinvolte negli episodi di presunta corruzione.

I pm contestano all'imputato principale, il prof Federico, difeso dall'avvocato Antonio Di Pietro (proprio l'ex pm di 'Mani Pulite') sperimentazioni finanziate in modo occulto dalle case farmaceutiche e spacciate al comitato etico del Policlinico come no profit. Il denaro sarebbe finito nei conti delle associazioni presiedute da Federico, Fil e Angela Serra. Tra le accuse, anche quella di aver occupato abusivamente con le associazioni il quarto piano del Com e di essersi impossessato del registro tumori della provincia. Nella prossima udienza la parole passerà alle difese, poi è attesa la sentenza. Il prof Federico, oggi assente, si è sempre difeso respingendo tutte le accuse e ipotizzando un chiaro 'disegno' architettato dai suoi detrattori per allontanarlo dall'ospedale.