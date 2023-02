"Caso polizia locale, fiducia negli agenti"

Fiducia nella magistratura, altrettanto nelle professionalità del Corpo di polizia locale di Sassuolo. Sulla vicenda dei quattro operatori della Pl sassolese indagati per tortura per il presunto maltrattamento di una persona al pronto soccorso intervengono anche il sindacato FP Cgil di Modena e le Rsu Cgil del Comune, esprimendo "totale fiducia nella magistratura e nel percorso giudiziario. In ogni caso – afferma Enrico Abbati di FP Cgil - non vanno messe in discussione la professionalità della polizia locale sassolese e l’attività che gli agenti svolgono a servizio della cittadinanza".