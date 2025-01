Caso ’preghiere antiabortiste’. Il dibattito accende il Consiglio: "Sono una forma di pressione"

Si accende ancora una volta il dibattito sull’interruzione di gravidanza a Modena. Ciò che ha fatto scattare le polemiche, è la protesta del movimento ‘40 giorni per la vita’, che nei mesi scorsi ha visto diversi volontari stazionare in preghiera nei pressi del Policlinico per manifestare il proprio dissenso contro la Legge 194/78.

Il dibattito in consiglio comunale è nato a partire dall’interrogazione del consigliere Alberto Bignardi, avente oggetto ‘manifestazioni con preghiere antiabortiste davanti al Policlinico di Modena’.

In particolare, il consigliere Pd ha chiesto all’amministrazione quali iniziative si intendano intraprendere per garantire alle persone di accedere ai servizi sanitari senza subire pressioni esterne e se esistano strumenti o regolamenti comunali che possano garantire un corretto equilibrio tra il diritto a manifestare e la necessità di proteggere la privacy dei cittadini che si recano presso le strutture sanitarie.

Nella sua risposta, il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, prendendo atto del fatto che l’amministrazione non abbia poteri per impedire tali manifestazioni, ha invitato i movimenti antiabortisti a radunarsi in altri luoghi della città.

"Chiedo pubblicamente ai movimenti che contestano l’accesso delle donne a una pratica sanitaria disciplinata da una legge dello stato – l’appello di Mezzetti – di non svolgere più queste manifestazioni in aree sanitarie, vista la necessità di garantire il diritto a esprimere le proprie opinioni senza turbare l’altrui sensibilità, in particolare quella delle donne che stanno entrando in ospedale".

"Tali manifestazioni – prosegue Mezzetti – si configurano come una forma di pressione fino a sconfinare in una forma di violenza nel momento in cui avvengono in un luogo molto sensibile come quello di un’area ospedaliera. Quando parlo di violenza, è evidente che non mi riferisca a qualcosa di agito nel senso classico della parola, ma di un atteggiamento di prevaricazione e pressione psicologica che si esprime nell’atto di ‘condanna sociale e morale’ da parte di un gruppo organizzato verso le singole donne che devono affrontare un momento così delicato".

Solidarietà, invece, nei confronti dei manifestanti, da parte delle forze politiche del centro destra.

"Oggi eravamo in consiglio – sottolinea Antonio Platis, vicecoordinatore regionale di Forza Italia – per ribadire che l’articolo 19 della Costituzione tutela il diritto alla preghiera e al culto quali libertà inviolabili. I manifestanti che pregano sono pacifici e, a nostro avviso, hanno il pieno diritto di farlo, mentre l’interrogazione del Partito Democratico rappresenta un attacco a questa libertà sancita dalla Costituzione".

Solidarietà nei loro confronti da parte dell’ex ministro, Carlo Giovanardi, ora referente di Popolo e Libertà.

"Eravamo oggi tra il pubblico del Consiglio Comunale di Modena – sottolinea Giovanardi – per ricordare, contrariamente a quanto sostenuto dal PD, che in Italia è lecito pregare non soltanto all’interno delle chiese, ma ovunque ci sia lo spazio per farlo".

Opinioni simili anche da parte di Giovanni Bertoldi, consigliere della Lega, che si è detto sollevato della risposta delle istituzioni.

"I gruppi di persone che periodicamente organizzano il presidio – chiarisce Bertoldi – non contestano una legge, ma chiedono di fatto di applicarla a pieno, sottolineandone e valorizzandone tutti gli aspetti riguardanti la tutela e il sostegno alla maternità. Bene hanno fatto le istituzioni, e non poteva essere altro, a non cedere alle pressioni, davvero preoccupanti in linea di principio, di fermare i presidi dei movimenti a favore della vita".

Jacopo Gozzi