Caso Ruggi, avanti con le indagini. Nuovi accertamenti sui reperti prelevati a casa dello ’sceriffo’

Un mistero nel mistero. Mentre la famiglia non spegne la speranza di vederla un giorno bussare alla porta e mentre i tanti quesiti sul caso si moltiplicano il pm titolare del fascicolo, la dottoressa Galli, dispone nuovi accertamenti tecnici per far luce sulla scomparsa di Daniela Ruggi.

Sono ulteriori accertamenti dei periti sui reperti prelevati durante i sopralluoghi effettuati nell’abitazione di Polinago e nell’auto del 67enne Domenico Lanza, reperti già analizzati una prima volta. Gli accertamenti inizieranno nella sede del Ris di Parma il prossimo 26 febbraio. Parliamo del cosiddetto ‘sceriffo’ unico, al momento, indagato per la scomparsa, o meglio, in base al capo di imputazione, per il sequestro della 31enne di Vitriola di Montefiorino.

La scomparsa di Daniela Ruggi secondo la procura risalirebbe al 20 settembre scorso. Il 19 la giovane, infatti, rispose alla mamma dandole appuntamento per il successivo week end. Lanza (lo ricordiamo) si trova attualmente in carcere per scontare un altro reato, ovvero per la detenzione illegale di armi. Una sorta di arsenale trovato nella sua abitazione dell’Appennino durante il sopralluogo dei carabinieri, quando il 67enne esibì gli indumenti intimi della giovane scomparsa in diretta tv.

Sembrava vicina in realtà la scarcerazione dell’indagato: gli accertamenti su quell’arsenale avevano dimostrato come non si trattasse in realtà di armi da guerra. Inoltre nei successivi sopralluoghi dei militari e nel corso degli accertamenti tecnici irripetibili nella sua abitazione e nell’auto pareva non ci fossero elementi utili alle indagini. I militari del Ris avevano passato al setaccio abitazione e auto appunto, con tanto di luminol e prelievo di tracce biologiche. Ora però proprio su quelle tracce (per motivi al momento non noti) la procura ha ritenuto necessario approfondire e imporre altri accertamenti. Motivo per cui Lanza resta in carcere.

"Decorsi 70 giorni dall’inizio delle operazioni peritali, siamo dispiaciuti del’ulteriore protrarsi dei tempi della perizia, soprattutto perché questo comporta il permanere del vincolo del sequestro disposto dalla Procura a carico della casa di Lanza e, quindi, l’impossibilità per Domenico di uscire dal carcere e fare finalmente ritorno alla sua abitazione" afferma il legale dell’uomo, l’avvocato Fausto Gianelli.

Durante i giorni scorsi i carabinieri hanno inoltre effettuato nuove ricerche e approfondimenti nei pressi dell’abitazione di Daniela Ruggi. Le indagini si sono concentrate a Vitriola ma hanno interessato anche e soprattutto il comune di Savoniero di Palagano. In questa zona infatti un testimone avrebbe affermato di aver visto Daniela Ruggi passeggiare, durante il mese di settembre, nelle immediate vicinanze del cimitero. Eppure ad oggi ancora nessun elemento o segnalazione ha portato sulla ‘strada’ di Daniela.

Valentina Reggiani