Caso San Filippo Neri Forza Italia incalza: "Mostrare i bilanci, nomine senza bando"

"La tragedia del Novi Sad, con un sedicenne pakistano ospite in un centro di accoglienza per stranieri soli ucciso a coltellate, ci ha spinto a verificare la gestione del San Filippo Neri e in breve abbiamo scoperto che di cose che non vanno, a nostro avviso, ce ne sono almeno tre". Antonio Platis, Consigliere Provinciale di Forza Italia, striglia la Provincia che non vigilerebbe abbastanza sulla San Filippo Neri, Fondazione dal cda pubblico: "La Provincia non ha vigilato", sostiene.

Ecco perché ieri è partito l’annunciato esposto ad Anac e al responsabile anticorruzione della Provincia stessa. "Innanzitutto, il cda in scadenza nel 2022 è stato rinnovato senza avviso pubblico dall’allora presidente della Provincia Tomei, che ha confermato presidente e due consiglieri, indicando poi due nuovi nomi a sua discrezione. Ma non solo – aggiunge Platis – la Provincia non si interessa nemmeno dei conti dell’ente che, nato ormai molti anni fa per dare ospitalità agli studenti, oggi lavora su vari settori tra cui quello delicatissimo dell’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. La pubblicazione del bilancio, infatti, è ferma al 2020 mentre non è dato sapere quali siano i contributi pubblici ricevuti dalla Fondazione dal 2019 (ultimo anno di pubblicazione dei dati) a oggi. Considerando che 4 anni fa ricevette in tutto 762mila euro da Comune di Modena, Ergo, Università e Asp Patronato Figli del Popolo, e che si tratta quindi di cifre rilevanti, sarebbe opportuno sapere come i soldi sono stati spesi anche negli anni successivi. Ma alla nostra richiesta di lumi, avanzata alla Provincia, che dovrebbe vigilare, non ci è ancora stato fornito nulla. Pare insomma che la Provincia non si interessi della Fondazione da essa ’controllata’". Secondo Forza Italia queste inadempienze "vanno contro il piano anticorruzione dellla Provincia e potrebbero essere punite con una sanzione amministrativa", di qui l’esposto all’Anac e alla responsabile di settore dell’ente di viale Martiri.

"Spero che nel prossimo consiglio provinciale, a cui è invitata la presidente del Cda della fondazione San Filippo Neri (che finora non ha voluto replicare, ndr) ci vengano fornite spiegazioni circa il bilancio economico e la gestione dei migranti minorenni. – insiste Platis – Non è possibile che un sedicenne trovi la morte al Novi Sad in pieno pomeriggio". Platis spedisce al mittente le accuse di strumentalizzazione della tragedia del Novi Sad arrivate dal Pd: "Mi sembra giusto approfondire la questione soprattutto se parliamo di un ente con cda pubblico, in questo caso nominato interamente dalla Provincia, senza bando per altro... ma con una delibera. Vediamo che cosa ne pensa l’autorità Nazionale Anticorruzione".

Il consigliere provinciale Fabio Poggi (Pd) aveva definito " deplorevole legare un fatto così grave non solo all’attività di una organizzazione, indipendentemente che dipenda dalla provincia oppure meno, ancora di più in corso di indagini, ma ancora di più credo sia deplorevole tentare collegare un omicidio ai curricula di persone. (…) Collegamenti spiacevoli ed inopportuni". "L’unica cosa deplorevole – conclude Platis - è la politica dello struzzo. Per anni questa sinistra ha finto che il problema immigrazione incontrollata non esistesse e abbiamo assistito al boom di un vero e proprio business legato al traffico di essere umani, spesso minori. Parole forti ma che purtroppo fotografano bene la realtà modenese".

val. b.