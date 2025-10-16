Caso scuole Frassoni, azienda AeC assolta

Si chiude definitivamente l’inchiesta ‘Cubetto’, quella sul cosiddetto cemento depotenziato che aveva coinvolto anche le scuole Frassoni di Finale Emilia. Il giudice monocratico di Piacenza ha deciso di prosciogliere l’azienda AeC Costruzioni di Mirandola e di assolverne i vertici con formula piena ‘perché il fatto non sussiste’. A darne notizia sono gli avvocati Cosimo Zaccaria e Francesca Gasparini.

L’indagine venne alla luce nel 2016 quando la Procura di Modena dispose perquisizioni a tappeto nei confronti di diverse persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione a delinquere, frode nelle pubbliche forniture e truffa ai danni della Regione Emilia Romagna. In particolare, l’accusa era di avere utilizzato, nella costruzione delle nuove scuole medie, cemento con resistenza inferiore a quella richiesta per l’edilizia pubblica nella zona del cratere colpito dal terremoto nel 2012. Una vicenda che portò subbuglio in un territorio alle prese con la difficile ricostruzione e dunque dove la sensibilità sulla sicurezza degli edifici era particolarmente accesa.

Il processo era passato a Piacenza, dove aveva sede la Betonrossi, l’azienda fornitrice del cemento a cui veniva contestato il reato più grave – l’associazione a delinquere – e l’anno scorso il giudice ne aveva decretato la prescrizione. Ora con l’assoluzione la parola fine anche per le ultime posizioni rimaste a processo.

Un’indagine partita quasi per caso, un tecnico intercettato al telefono dalla polizia che stava indagando su un giro di droga. Parlava spesso di ’cubetti’ e inizialmente gli inquirenti pensarono ad un linguaggio in codice. In realtà emerse in seguito, si trattava dei campioni di cemento che vengono portati nei laboratori per essere sottoposti a verifiche di qualità e che nel gergo edilizio si chiamano appunto cubetti. Partì l’inchiesta, una ventina di perquisizioni, 15 persone iscritte nel registro degli indagati.

Secondo la Procura il calcestruzzo fornito dalla Betonrossi era di qualità inferiore rispetto ai parametri previsti dalla legge. A rischio, secondo chi indagava, c’erano non solo le suole medie Frassoni ma diversi altri edifici di aziende del cratere sismico. Ora la vicenda giudiziaria si è chiusa definitivamente. Soddisfazione da parte degli avvocati Zaccaria e Gasparini.

"La soddisfazione è tanta – il loro commento – rispetto ad una verità da subito spiegata in tutte le sedi ed ora accolta dal giudice monocratico di Piacenza".

