Caso sospetto di Dengue

Sospetto caso di Dengue a Carpi. In via precauzionale, come previsto dal Piano regionale di sorveglianza delle arbovirosi, da questa mattina all’alba verrà effettuato un intervento straordinario di disinfestazione in due aree circoscritte del territorio comunale. La decisione è stata assunta a seguito della segnalazione da parte dell’Ausl mentre sono in corso verifiche per accertare che si tratti di Dengue.

L’intervento si svolgerà in un raggio limitato: l’area di via don Minzoni e quella di via Peruzzi in prossimità dei plessi scolastici. "Si tratta di una misura preventiva – fa sapere il Comune – volta a ridurre ulteriormente ogni possibile rischio, pur trattandosi di un periodo dell’anno in cui la presenza di zanzare è già ridotta.

Le operazioni saranno eseguite nel pieno rispetto dei protocolli regionali, garantendo la sicurezza delle persone e dell’ambiente. Le persone residenti nelle aree interessate saranno informate direttamente con volantinaggio. Nel caso i risultati delle analisi al paziente diano poi esito negativo, le operazioni di disinfestazione saranno annullate".