"Caso Trandafir, sicuri dell’innocenza del carabiniere"

"E’ stata la difesa a chiedere espressamente il giudizio immediato proprio perché ha la necessità e, al tempo stesso, gli elementi per affrontare il processo e giungere ad una sentenza assolutoria. Dimostreremo l’estraneità del nostro assistito che, tra l’altro, sia prima che dopo aveva già acquisito denunce da parte di Gabriela Trandafir (nella foto)". L’avvocato Cosimo Zaccaria, che rappresenta il luogotenente di Castelfranco Emilia accusato di rifiuto o omissione di atti d’ufficio spiega con queste parole la scelta processuale di ‘saltare’ l’udienza preliminare, chiedendo il giudizio immediato per il proprio assistito. Il militare, lo ricordiamo, è accusato di non aver raccolto la denuncia di Gabriela Trandafir, uccisa un anno dopo (il 13 giugno 2022) a fucilate dal marito Salvatore Montefusco insieme alla figlia di lei, Renata nella loro abitazione di Castelfranco. Secondo il legale, anzi, vi sono chiari elementi a difesa dell’indagato che saranno dimostrati nel corso del procedimento. "I fatti sono chiari – continua Zaccaria – Il luogotenente aveva in più di una occasione, sia prima che dopo acquisito denunce da parte della Trandafir. Nella sentenza di primo grado, inoltre, si dà atto come i diari della Trandafir non fossero corretti, come mancassero alcune parti. E’ la difesa, quindi, che con forza chiede la celebrazione del dibattimento per dimostrare l’estraneità in un contesto processuale in cui può, davanti ad un pubblico e con l’esame dei testimoni dimostrare l’innocenza del proprio assistito". Il legale fa riferimento al manoscritto, lasciato da Gabriela Trandafir, trovato il 9 settembre scorso all’interno della Tenenza di Castelfranco Emilia e sottoposto a sequestro.

v.r.