Caso Vagnini, è scontro politico. Il Pd: "C’è libertà di pensiero"

Modena, 6 settembre 2024 – "Capisco che la destra al governo, compresi i suoi esponenti modenesi, mal tolleri la libertà di pensiero e parola dei cittadini italiani, come dimostrano i tentativi di mettere la mordacchia all’informazione chi è compiacente e silenziando chi dissente, ma ci risulta che queste libertà fondamentali siano ancora garantite da un documento chiamato Costituzione: credo ne abbiano sentito parlare persino loro". Così il segretario provinciale del Pd Stefano Vaccari, a seguito della richieste di dimissioni avanzate dal cntrodestra nei confronti del Dg dell’Azienda ospedaliero universitaria di Modena Claudio Vagnini che ha definito, nel corso di un dibattito pubblico alla festa dell’Unità, il governo "fascista".

"Il diritto di critica, anche aspro – continua Vaccari – rientra nelle facoltà dei cittadini, compreso il dottor Vagnini, il cui unico dovere è quello di svolgere il proprio incarico con il massimo di professionalità di cui è capace, e della quale ha dato prova in innumerevoli occasioni. Si rassegni, la destra modenese: esiste la libertà di espressione, e questo implica anche il fatto di poter affermare cose che a loro piacerebbe non sentire: si chiama democrazia".

"Le parole del dg Vagnini – incalza Ferdinando Pulitanò di Fratelli d’Italia – sono gravissime e denotano una profonda mancanza di senso delle Istituzioni dettata dalla costante idea di utilizzare anche enti pubblici, che dovrebbero essere imparziali, per attaccare il Governo. Questo emerge ancora con più forza dalle uniche dichiarazioni a sostegno e difesa del Direttore da parte di un unico esponente della sinistra che lo ha goffamente difeso, trincerandosi dietro al diritto di critica: un bel tacer non fu mai scritto. Chissà cosa sarebbe successo se un direttore di un’azienda ospedaliera avesse paragonato Bonaccini a Stalin". "Un alto dirigente che esercita una funzione tanto delicata, come quella di dirigere un’azienda sanitaria, impone serietà e assoluta imparzialità – continua Pulitanò – Il suo commento livoroso contro il Governo genera il fondato dubbio che questi non sia libero da impostazioni politiche anche e proprio nell’esercizio della sua funzione. Chiediamo nuovamente a tutto il Partito democratico di prendere le distanze da queste intollerabili violenze verbali espresse da parte di un rappresentante delle istituzioni. Abbiamo atteso un segno di dissociazione e di condanna, finora inutilmente. Se non arrivasse, prenderemo atto del fatto che questi sono gli impresentabili metodi democratici del PD".