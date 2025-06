Caso Venturelli, la madre a Roma con Pietro Orlandi: “Non archiviate”

Modena, 23 giugno 2025 – ”Una accanto all’altro, Roberta e Pietro per ‘gridare’ al mondo che un figlio, una sorella, un fratello, un genitore e, in generale, una persona non si ‘archivia’”. E’ prossima l’udienza di opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dalla procura relativamente al fascicolo aperto a seguito della scomparsa di Alessandro Venturelli, il giovane sparito da Sassuolo in circostanze misteriose il 5 dicembre del 2020.

Il prossimo 8 luglio, infatti, il giudice dovrà decidere se accogliere o meno la richiesta di archiviazione del caso avanzata dalla procura: è la seconda dopo che, a dicembre del 2022, una prima richiesta fu respinta dal giudice, dottoressa Clò, che aveva concesso una proroga di sei mesi alle indagini per le ricerche di Alessandro.

Proprio per chiedere che questa archiviazione non avvenga, che si continui a cercare Alle, sabato scorso Roberta Carassai, mamma del ragazzo, si è unita al sit in in piazza Risorgimento, a Roma per i 42 anni dalla scomparsa di Manuela Orlandi. Era, infatti, il 22 giugno 1983 quando Emanuela, 15 anni, scomparve a Roma dopo una lezione di musica. Da quel momento il fratello, Pietro, chiede di conoscere la verità. “Sono andata a Roma per un senso di vicinanza verso Pietro, l’esempio della perseveranza, della costanza, della forza e di tutto quello che sto provando ad essere io per Alle – sottolinea Roberta –. L’otto luglio ci sarà l’udienza dove il giudice potrebbe decidere di chiudere il fascicolo di Alessandro. Io voglio sempre tenere alta l’attenzione per Alle, per tutti gli scomparsi e perché, ribadisco, un figlio non si archivia. E’ crudele chiedere ad una madre di ‘archiviare’ suo figlio. Alle è un ragazzo che in un momento di fragilità si è allontanato e nessuno lo ha aiutato, questa è la verità”. “All’interno di una famiglia non è differente quello che è accaduto alla mia e quello che è accaduto a Roberta – ha detto in piazza Pietro Orlandi – perchè una persona cara, all’improvviso sparisce e tu non sai più che fine ha fatto. Lei ha diritto di sapere che fine ha fatto il figlio” ha affermato ancora.

“Io sono il fratello e mi metto nei panni di Roberta, di una madre e credo ne morirei”, ha aggiunto.

Il fascicolo in procura era stato aperto con l’ipotesi di sequestro di persona: nei mesi, negli anni, si sono susseguite numerose segnalazioni, dall’Olanda all’Italia e le ultime dalle Marche. Proprio a fronte di numerosi presunti avvistamenti in Romania, alcuni dei quali molto dettagliati, la proroga alle indagini prevedeva anche una collaborazione tra le forze dell’ordine modenesi e quelle estere ma, dopo ulteriori accertamenti, svolti sempre con grande attenzione dalla squadra mobile della questura, la procura aveva nuovamente chiesto l’archiviazione del caso, alla quale la famiglia oggi si oppone con forza.