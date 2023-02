’Caso’ viale Verdi "Il b&b irregolare ora deve chiudere Sanzioni per mille euro"

di Valentina Reggiani Da luogo di incontri a luci rosse era stato trasformato velocemente in B&B abusivo: eppure all’esterno veniva pubblicizzato come Caf. I residenti della zona, però, non hanno mai smesso di segnalare tutti quei movimenti sospetti – anche per riuscire a recuperare serenità in un quartiere centrale della città – e ieri alla fine, dopo le indagini, l’esercizio è stato oggetto di un provvedimento di sospensione immediata da parte della polizia locale. Siamo in viale Verdi, dove da tempo i negozianti e i residenti invocano tranquillità e, soprattutto, un maggior presidio da parte delle forze dell’ordine. Al centro di ‘tutti i mali’ del viale (o quasi) quel piccolo locale situato al civico 131, che già in passato appunto si era rivelato essere un finto Caf (nonostante le insegne sulla vetrina) dove venivano organizzati incontri tra giovani squillo e relativi clienti. Ora, su questo aspetto sono in corso le indagini da parte della polizia di stato. Fatto sta che – poco tempo dopo lo scandalo a luci rosse – i locali sono stati concessi in affitto dal proprietario a una persona titolare di impresa individuale non autorizzata all’esercizio dell’attività ricettiva extralberghiera di bed & breakfast. La Polizia locale, anche...