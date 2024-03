Caso ’White List’, esperti a confronto a Roma

Se i parlamentari sono sottoposti a processo per le loro opinioni espresse anche fuori dall’aula significa che il Parlamento viene esautorato dalla propria funzione. Non deve essere quindi il giudice a decidere quando e come un parlamentare è coperto dalle guarentigie, la Camera o il Senato a seconda dei casi. E il Parlamento deve recuperare il proprio ruolo nei confronti delle invasioni di campo della magistratura in virtù di un equilibrio dei poteri. E’ il tema emerso con forza durante un dibattito a Palazzo Theodoli della Camera dei deputati a Roma (condotto dal giornalista Beppe Boni), scaturito dal caso del già senatore del centrodestra Carlo Giovanardi a processo il 27 marzo con l’accusa di aver fatto pressioni attraverso interventi e opinioni per rimettere nella “white list” della prefettura alcuni imprenditori colpiti dalle interdittive antimafia, ma non indagati. Mario Esposito, ordinario di diritto costituzionale, ha ribadito che il parlamentare ha diritto assoluto di esercitare il proprio mandato sul territorio in relazione con l’attività in aula, come fece Carlo Giovanardi. Rinaldo Romanelli, penalista, segretario dell’Unione camere penali, ha aggiunto che questa vicenda sottolinea lo scenario più ampio del difficile rapporto fra magistratura e politica. Gaetano Pecorella, principe del foro italiano, ha addirittura detto che anche alla luce di questi fatti bisognerebbe ripristinare l’ autorizzazione a procedere per le inchieste sui parlamentari. Sono intervenuti anche Salvatore Curreri, ordinario di diritto pubblico, Giovanni P. Bernini, ex assessore di Parma assolto nel processo Aemilia, Stefano Esposito, già senatore Pd, Massimiliano Iovino, difensore di Giovanardi, Simone Pillon e Alessandro Barbano. Era l’epoca della ricostruzione post sisma. Un solo imprenditore fra quelli segnalati da Giovanardi, successivamente, subì una condanna ma dal momento in cui venne indagato il parlamentare cessò correttamente ogni intervento. Giovanardi sollevò la questione più volte in Parlamento, in aula, in commissione giustizia e antimafia con interrogazioni e interpellanze per evitare il blocco delle attività delle aziende e contemporaneamente intervenne con gli stessi argomenti presso la prefettura di Modena. Nel 2017 la Procura antimafia indaga il parlamentare per presunte pressioni e minacce, violazione del segreto d’ufficio e vilipendio di due ufficiali dei carabinieri. Tolta l’aggravante mafiosa Giovanardi viene rinviato a giudizio senza passare dal giudice delle indagini preliminari. Il Senato nel frattempo si è espresso riconoscendo a Giovanardi di aver esercitato il proprio diritto di parlamentare (art 68), ma la Corte costituzionale ha annullato la delibera del Senato. “Un corto circuito”, hanno detto i giuristi al convegno. Giovanardi intanto ha investito di nuovo il Senato stesso affinchè deliberi sulla non utilizzabilità di alcune intercettazioni telefoniche per le quali non è stata richiesta l’autorizzazione.