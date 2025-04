Casola piange Alessandra: "Un dolore enorme". Oggi l’ultimo saluto alla 49enne

Stamane alle 10.30 nella chiesa di Casola, la località di Montefiorino dove era nata, si svolgerà la cerimonia funebre per Alessandra Stefani, la 49enne uccisa da un camion giovedì a Scandiano. A Casola vive la famiglia di Alessandra e qui la donna ha trascorso la sua infanzia e la sua giovinezza fino al raggiungimento del diploma di ragioniera. "Poi si era trasferita per ragioni di lavoro ma il suo ricordo e il suo sorriso – ha commentato il sindaco di Montefiorino Maurizio Paladini sui social, dopo aver fatto visita nel pomeriggio di giovedì al padre Giuseppe e al fratello Mario – sono rimasti vivi nella nostra comunità dove spesso faceva ritorno. Una disgrazia assurda, terribile e dolorosa che improvvisamente ha colpito il piccolo Francesco, il papà Giuseppe, la mamma Beatrice, il fratello Mario e tutte le persone a lei care. Una famiglia onesta e laboriosa, molto stimata, alla quale esprimo il cordoglio personale e dell’intera cittadinanza, nella speranza che il nostro abbraccio possa lenire la loro immane sofferenza".

Intanto emergono particolari ulteriori sulle circostanze per cui Alessandra si trovava in quel parco dove è stata tragicamente investita: aveva da poco accompagnato il figlio Francesco a scuola e stava rientrando alla propria abitazione di Rondinara di Scandiano. In questi giorni la casa dei genitori è stata meta di un vero e proprio pellegrinaggio, testimonianza di quanto questa donna solare fosse conosciuta ed amata dalla popolazione, anche per la sua generosità espressa sia in ambito sportivo a Formigine che nel volontariato. "Una delegazione della Cri di Scandiano – dice il presidente Tiziano Zagnoli – parteciperà al funerale con tre mezzi e i volontari in divisa. Stiamo inoltre raccogliendo fondi da devolvere alla famiglia". E oggi e domani l’Highlanders Formigine Rugby osserverà un minuto di silenzio nelle gare casalinghe.

Alberto Greco