Cassa di Risparmio sostiene i talenti. Oltre 120 premiati per l’istruzione

Una festa dedicata a tanti super studenti, diplomati e laureati del territorio. 160 mila gli euro distribuiti, oltre 120 premiati, medie scolastiche oltre il 9 unite a un particolare talento nella lingua inglese per gli studenti, pioggia di lodi per diplomati e laureati, studi accademici con metodologie innovative nelle terapie di parkinson, epilessia e disturbi motori o con contributi concreti nella valorizzazione delle eccellenze agroalimentari locali. Queste in sintesi sono solo alcune delle tante particolarità dell’edizione 2024 dei Premi Istruzione istituiti dalla Fondazione CR Carpi per riconoscere merito e talento dei giovani del territorio che si distinguono ed eccellono nel proprio percorso formativo. Da quest’anno i riflettori si sono accesi anche sugli insegnati "determinanti nel cammino formativo dei giovani", ha affermato il presidente Ascari. Per valorizzare le progettualità degli istituti didattici del territorio, il Consiglio di Amministrazione dell’ente ha elaborato un nuovo premio per far emergere le migliori idee didattiche espresse dai docenti "con l’obiettivo – ha continuato Ascari - di contribuire a mettere in evidenza l’attività e l’impegno della comunità scolastica di riferimento".