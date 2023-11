Cassonetti e aree per piccoli conferimenti

Oltre alla raccolta notturna dei sacchi di plastica e carta e ai cassonetti Eco Smarty per piccoli conferimenti di carta e plastica in strada Vaciglio e nelle vie Monviso, 9 Gennaio, Domenico Riccio, don Pasquino Fiorenzi e Carlo Cattaneo, il piano della ’Fase 2’ prevede altre importanti novità.

Nel forese, dove il porta a porta è integrale (circa 5 mila utenze), dal 4 dicembre raddoppia la frequenza della raccolta di carta, plastica e organico. Anche nelle Zai (5,4 mila utenze) sarà potenziata la raccolta dell’organico.

Inoltre sarà più semplice conferire carta e plastica nei quattro Centri di raccolta (Calamita, Leonardo, Magnete, Archimede) per esigenze straordinarie: dal 27 novembre saranno disponibili accessi riservati per conferire senza la necessità di code all’ingresso dell’impianto, durante gli stessi orari di apertura. I cassonetti si utilizzano con la Carta Smeraldo.

E veniamo ai nuovi sistemi di arredo urbano. Saranno a disposizione dei contenitori di rifiuti non domestici da utilizzare in contesti ad alta densità di attività ed altri per contesti complessi e carenti di spazi interni, come grandi condomini, per ridurre l’impatto delle esposizioni.

Aumentano le aree delimitate e segnalate per agevolare l’esposizione dei sacchi di carta e plastica, sull’esempio di ciò che è stato realizzato in zona Musicisti mentre per il solo centro storico è prevista l’installazione di una ventina di postazioni di arredo urbano per i contenitori delle utenze non domestiche.

Nelle strade a sezione ridotta o prive di connessioni saranno utilizzati per l’indifferenziato cassonetti Smarty da 1.700 litri, così da consentire a l’accesso più contenuti per lo svuotamento, migliorando la sicurezza di operatori e cittadini.

E ancora: dopo aver rivisto i criteri di distribuzione sono state ripristinate 450 isole ecologiche portando il totale a 1.200 sul territorio residenziale. E dove non ci sono più i cassonetti l’area viene ripristinata con eliminazione di cordoli e delimitazione, livellamento e recupero di spazi per, a seconda delle situazioni, mobilità pedonale, ciclabile, parcheggio o verde pubblico. E infine, ma cosa molto importante, aumento dell’utilizzo dell’applicazione ’Il Rifiutologo’ che però deve essere aggiornato e dotato di un canale per la segnalazione dei problemi legati al solo porta a porta.