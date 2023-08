Cassonetti e più frequenza nei ritiri Tutti i consigli emersi dal sondaggio

L’assessora Alessandra Filippi, a commento del sondaggio, ha detto che l’amministrazione è aperta a ogni suggerimento. Ma quali sono i consigli dei cittadini emersi dall’indagine? Su tutti domina la possibilità di prevedere un sistema misto, la possibilità cioè di conferire tutte le tipologie di rifiuto nei cassonetti (batterie complete con anche plastica e carta) da affiancare al servizio porta a porta. Correttivo però fortemente criticato da Europa verde ieri perché finirebbe con il vanificare gli importanti risultati di differenziata raggiunti in questi mesi ("nei cassonetti ci finisce di tutto"). In seconda battuta, si chiedono "più controlli sugli abbandoni e un meccanismo sanzionatorio efficace". in particolare, "videosorveglianza, fototrappole per contrastare i comportamenti scorretti". Molto sollecitato è anche il passaggio alla tariffazione puntuale, "un sistema premiante per i cittadini virtuosi e che nello stesso tempo sappiano che spenderanno di meno". Altri suggerimenti riguardano "l’incremento della frequenza dello svuotamento dei contenitori stradali", "prevedere sacchi di carta, e non di plastica, per la raccolta della carta", l’esortazione "alla grande distribuzione a ridurre maggiormente involucri, contenitori e tutto ciò che riguarda il packaging", "l’aumento della raccolta dell’organico nel periodo estivo", "una maggiore frequenza durante la settimana della raccolta dei sacchi".

g.a.