Castagna d’oro a Orsini: "Valorizzare la montagna"

Affollatissima ieri la seconda giornata della 39esima Festa della Castagna a Montecreto, culminata con la consegna del premio ‘Castagna d’oro 2025’ ad Emanuele Orsini presidente nazionale di Confindustria.

La festa si è snodata per le vie del paese ma si è concentrata soprattutto nel caratteristico Parco dei Castagni, colmo di visitatori con tantissimi stand gastronomici e di prodotti tipici. Qui la cerimonia di premiazione della ‘Castagna d’oro’ che viene assegnata ogni anno a personaggi del mondo dello sport, dell’imprenditoria e del sociale che si sono distinti in Appennino. E’ stata l’amica Mara Bernardini a spiegare le motivazioni dell’assegnazione del premio ad Emanuele Corsini: "Un personaggio molto legato al nostro territorio modenese, sia dal lato imprenditoriale (dapprima con la Sistem costruzioni di Solignano poi con altre presenze in vari settori) dove già 20 anni fa fu tra i primi a parlare di sostenibilità ambientale, sia per la sua presenza abitativa in zona".

Il sindaco di Montecreto Giuseppe Ballotti, prima della consegna del premio consegnato dal presidente della Pro loco, che ha organizzato l’iniziativa, ha espresso "la grande soddisfazione di poter assegnare questo premio ad Emanuele Orsini, quasi un compaesano, come riconoscimento del suo importante ruolo locale e nazionale".

Dal canto suo il presidente Emanuele Orsini ha ringraziato tutti. "E’ un riconoscimento -ha detto – non solo per me ma anche per mio padre e tutta la mia famiglia che crede nei valori del territorio, specie Montecreto dove abbiamo vissuto alcuni anni. Voglio evidenziare come la castagna sia il simbolo di questo territorio e della sua resilienza: cioè l’adattarsi in modo positivo all’ambiente che muta.

Va ridato grande valore alla montagna intera, che merita attenzione e valorizzazione, per la quale occorrono iniziative per farvi tornare a crescere la popolazione.

Occorre che siano garantiti servizi che permettano alla gente di restare sul territorio ed attirare altre persone a vivere qui, come merita".

Per la prima volta, quest’anno la festa della castagna non terminerà con la seconda giornata, ma tornerà il prossimo week-end dell’1 e 2 novembre, con tante attrazioni ricreative e stand con tutte le tipiche specialità della montagna modenese. g.p.