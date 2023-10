Castagna protagonista del weekend. Due giorni tra eventi e gastronomia

Fine settimana a Montecreto con la festa della castagna, il frutto simbolo dell’economia e dell’enogastronomia montana, premiazione del primo simposio di scultura, consegna della Castagna d’oro al Modena calcio e consegna al sindaco del trofeo del "Torneo della montagna". Apre domani alle 10,30 questa manifestazione giunta alla 37ª edizione. Due giorni con stand gastronomici, prodotti tipici locali e derivati dalla lavorazione della castagna all’interno del Parco dei castagni e in piazza Martiri, mentre lungo via Roma e al Parco dei castagni apriranno i mercatini. Dalle 12,30, si potranno gustare i borlenghi e truck food in piazza Alpini. Non mancheranno le caldarroste, il castagnaccio e vin Brulè, animazioni e musica.

All’interno del Parco dei Castagni si potranno visitare l’antico metato e il mulino. Replica domenica dalle ore 10, con ancora gli stand gastronomici, i mercatini, animazioni per bambini, ‘truccabimbi’, e musica itinerante con il gruppo Farmer’s band ed il gruppo "Disperati". In Via Roma ci saranno Gli antichi mestieri di Sestola. Alle 11 è prevista la premiazione del primo simposio di scultura, con le opere che collocate all’interno del Parco dei Castagni e, a seguire, il Csi consegnerà al sindaco il trofeo del "Torneo della montagna" di calcio, vinto dal Montecreto. Alle 18,30 verrà consegnata la Castagna d’oro al Modena calcio, che si è particolarmente distinto nel mondo dello sport. Durante le giornate di sabato e domenica sarà possibile visitare il museo "La casa dei leoni di pietra" dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17. "La due giorni della Festa della Castagna – commenta Leandro Bonucchi, sindaco di Montecreto – ci ricorda ogni anno che grazie alla tradizione e al ricordo delle antiche usanze coltiviamo il presente tramandando quello che rappresenta la nostra cultura e le nostre radici. Vivremo due giorni di festa, musica e cultura". Walter Bellisi