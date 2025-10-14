Castagne, banchetti e musica: Fanano in festa

Fine settimana con l’atteso Ste Sroden, la manifestazione top dell’autunno sul nostro Appennino, ricca di sapori e tradizioni. Questa edizione ha in serbo novità. Al sabato (18 ottobre) sono in programma camminate, raccolta di castagne, parete d’arrampicata, il pranzo in metato, iniziative musicali e tanto altro mentre domenica i ristoranti saranno in piazza con le loro specialità. Quest’anno ‘Ste Sroden lancia al sabato anche il suo "antipasto" con … "Aspettando Ste Sroden". Camminate, attività per bambini nel bosco alla ricerca delle castagne, lettura, arte, gita guidata in notturna per le bellezze del paese. E poi negozi aperti fino alle 21. È stato predisposto anche un pacchetto turistico per soggiornare la notte a Fanano con una mezza pensione. E siamo solo all’inizio delle sorprese. Domenica ci sarà un po’ di tutto a Ste Sroden. Basterà scambiare i soldi veri con le vecchie banconote Fananesi per accedere al Banchetto d’Autunno. Oltre ai mitici suonatori tradizionali del Concertino, ci saranno i Figli Dei Fiori di Pesco, con il loro repertorio di Lucio Battisti e l’iconico frontman Angelo Colonna. Poi, in piazza della Vittoria si esibiranno i Cani Randagi. Gli spadellatori prepareranno caldarroste in tempo reale. E non mancheranno altre specialità. Per i più piccoli, letture, baby dance e gonfiabili nell’area antistante la canonica di San Silvestro. Diverse camminate porteranno alla scoperta dei Metati e del Centro Storico con guida. (È necessaria la prenotazione). Alcune di esse sono in collaborazione con l’Azienda Usl di Modena per l’Ottobre Rosa, il mese della prevenzione femminile. Poi mercatini, antichi mestieri e dimostrazioni di lavorazione di vari prodotti. Per maggiori informazioni 0536 68696, info@fanano.eu, www.fanano.it.

w. b.