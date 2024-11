Castelfranco, apre il Banco. Artigiano

Inaugura oggi alle 17, in via Mariano Cappi a Castelfranco, il nuovo atelier de ‘Il Banco Artigiano’, il nuovo punto vendita della cooperativa Arti e mestieri. Insieme alle autorità ci saranno due educatrici e una squadra di otto ragazzi dei centri socio-occupazionali della cooperativa sociale Nazareno di Carpi: una piccola equipe specializzata in sartoria, che già da settembre ha trasferito qui la sua sede di lavoro. Il negozio, che venderà articoli di artigianato di alta qualità, ha infatti proprio in questo laboratorio – nato in collaborazione con l’Unione dei Comuni di Sorbara e con il contributo della Fondazione di Modena – il suo cuore pulsante. Obiettivo dei servizi coinvolti e della cooperativa Arti e Mestieri è stato quello di creare uno spazio di formazione e lavoro dove persone in stato di svantaggio sociale possono mettere a frutto i propri talenti e le proprie risorse: uno spazio che fa bene non solo a chi lo abita, ma anche all’intera comunità. Dal 2003 il Banco è presente a Bologna, ma anche a Carpi c’è un punto vendita.