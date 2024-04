Castelfranco, bella vittoria contro la Vis Persiceto

Questi i risultati delle squadre modenesi di basket. Divisione Regionale 1, girone A: successo di prestigio per la Ottica Amidei Castelfranco (Govoni 15, Del Papa e Tomesani 11, Coslovi 10) che, di squadra, batte 68-62 la Vis Persiceto, bissando il successo dell’andata. Una partita non bellissima, specialmente nei primi 20’, con numerosi errori in lunetta da ambo le parti. Castelfranco, però, scrive 45-29 nei quarti centrali, andando 57-44 alla penultima sirena grazie alle triple che, nel terzo parziale, puniscono la difesa a zona ospite. In ultima frazione Persiceto rientra, ma stavolta i tiri liberi sono determinanti e messi a bersaglio dalla Ottica Amidei con Roncarati, Govoni e Coslovi. Vince in casa anche la SPV Vignola (Cappelli 22, Fossali e Torricelli R. 14, Besozzi 12), che supera 75-71 Masi Casalecchio. Successo molto sofferto per i giallo-neri, che hanno la meglio solamente nelle battute finali. Lo scivolone interno di settimana scorsa contro Cento è parzialmente dimenticato, la SPV sale al terzo posto in classifica. Serie B femminile, poule play-off: il derby modenese dice nuovamente Basketball Sisters Piumazzo. Le ragazze di coach Luca Palmieri (Melloni 25, Koral 14), infatti, hanno la meglio 71-64 al cospetto della Wamgroup Cavezzo (Verona 20, Calzolari 14, Zanoli 12, Pronkina 10). Le Sisters riescono a mantenere il primato in classifica al termine di un match dall’alto contenuto fisico, dando il definitivo strappo nella seconda metà di gara. I primi 20’ hanno sancito il quasi perfetto equilibrio sul 40-36 (dopo il 20-19 del primo quarto), con Piumazzo che, al rientro dagli spogliatoi, è stata capace di accaparrarsi addirittura la doppia cifra di vantaggio alla penultima sirena (60-50). Il duo Melloni-Koral trascina le padrone di casa infilando 39 punti combinati, Cavezzo prova a rifarsi sotto nell’ultimo periodo ma, nonostante le 4 giocatrici in doppia cifra a referto, è costretta a cedere.