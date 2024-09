Castelfranco da gustare. La sagra fa il tutto esaurito: "Ben 2500 chili di tortellini"

"Va in archivio una delle migliori edizioni sempre, forse la migliore, a livello di qualità del prodotto e dell’abbondanza". Così Gianni Degli Angeli, presidente di La San Nicola, associazione organizzatrice della Sagra del Tortellino tradizionale di Castelfranco Emilia, traccia un bilancio dell’edizione 2024, che si è chiusa ieri sera dopo che nel pomeriggio si è svolto tra l’altro il tradizionale e partecipatissimo corteo storico, aperto dall’ex pallavolista e oggi dg del Modena Volley, Andrea Sartoretti, accompagnato dalla Dama del Tortellino 2024, Rachele Barbieri, campionessa di ciclismo. Degli Angeli aggiunge inoltre: "Abbiamo dovuto sospendere le vendite di tortellini in serata (ieri, ndr) perché li avevamo finiti. Sono infatti stati consumati, nei giorni della fiera, ben oltre 2.500 chilogrammi di tortellini. In tanti si sono complimentati per come si mangia qui da noi, dove la pasta dei tortellini viene ancora tirata col mattarello". Il sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano, rileva: "Anche questa edizione ha visto una grande affluenza di visitatori e Castelfranco ha espresso la sua cifra identitaria migliore. Tra l’altro sarà un’edizione ricordata anche per la sottoscrizione del Patto d’Amicizia con Amatrice".

m.ped.