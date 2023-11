Castelfranco dice sì all’unanimità alla cittadinanza onoraria per Julian Assange

Il consiglio comunale di Castelfranco Emilia ha approvato all’unanimità durante l’ultimo consiglio comunale la concessione della cittadinanza onoraria a Julian Assange (nella foto), il noto giornalista e attivista australiano, caporedattore dell’organizzazione WikiLeaks. A darne notizia è stato il Movimento 5 Stelle di Castelfranco e provinciale, che spiega in una nota: "La mozione, presentata dal Movimento 5 stelle e sostenuta dal capogruppo Ugo Piaquadio e dal consigliere Marcello Acquaviva, è stata approvata all’unanimità nel corso del consiglio comunale del 25 ottobre. Julian Assange è divenuto oggetto dell’attenzione internazionale sin dal 2010, quando ha rivelato documenti statunitensi segretati attraverso WikiLeaks. Il suo impegno nel campo del giornalismo investigativo ha portato a riconoscimenti e onorificenze globali e ha reso Assange un simbolo del diritto alla libertà di stampa e di espressione. Attualmente detenuto nel Regno Unito, Assange è al centro di una controversa richiesta di estradizione da parte degli Stati Uniti d’America in relazione ad accuse di cospirazione e spionaggio. La sua causa ha suscitato dibattiti in tutto il mondo sulla libertà di informazione e di stampa, elementi fondamentali per una società democratica. Con questa decisione, Castelfranco Emilia si unisce ad altre città italiane nel conferire a Julian Assange la cittadinanza onoraria, sottolineando l’importanza cruciale di proteggere il diritto all’informazione in situazioni così gravi. Questo atto rappresenta un forte sostegno alla libertà di stampa e di espressione, valori fondamentali per una società democratica e aperta".

m.ped.