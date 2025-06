Castelfranco: donne contro la mafia, il libro

Stasera alle 20,30, nella sala "Gabriella degli Esposti" della biblioteca comunale "Lea Garofalo", si terrà la presentazione del libro "Donne e Antimafia. Dieci coraggiose protagoniste della lotta contro la mafia", una graphic novel curata da Valeria Scafetta, in collaborazione con Giulia Migneco e illustrata da Alma Velletri. Promosso dal Comune di Castelfranco, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e dell’associazione Avviso Pubblico, l’incontro offrirà l’occasione di conoscere dieci storie di donne impegnate nella difesa dei diritti e nella promozione della cultura della legalità. Donne che operano in ambiti cruciali come la politica, la magistratura, le forze dell’ordine, il mondo della scuola, l’impresa, il sindacato, il giornalismo e l’università. L’autrice Valeria Scafetta interverrà in collegamento streaming e dialogherà con Tiziana Ronzio.

m. ped.