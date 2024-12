Castelfranco Emilia: rassicurazioni sulla derattizzazione alla scuola Walt Disney

Giungono rassicurazioni da parte dell’amministrazione comunale sulla questione della presenza di topi alla scuola dell’infanzia Walt Disney. Anche ieri si sono susseguite sui gruppi social locali delle segnalazioni (poi rimosse sempre nella giornata di ieri) con conseguenti lamentele.

Richiesta di intervenire, l’amministrazione specifica in una nota: "In merito alle problematiche segnalate presso la scuola dell’infanzia Walt Disney, l’Amministrazione Comunale di Castelfranco Emilia segnala che video e foto pubblicate sui social che segnalano la presenza di roditori risultano essere precedenti agli interventi già messi in campo nelle ultime settimane e per questo fuorvianti.

A seguito delle segnalazioni iniziali la scuola è stata chiusa per interventi di sanificazione e derattizzazione straordinari e ad oggi, dalla riapertura, non vi sono stati nuovi avvistamenti diretti di roditori. Sono state invece rinvenute tracce sporadiche in progressiva diminuzione, a testimonianza dell’efficacia dell’intervento messo in campo.

Questo perché, in collaborazione con la Direzione scolastica, si ribadisce di aver attivato tempestivamente tutte le procedure necessarie per garantire la salubrità degli ambienti e la sicurezza dei bambini. Il percorso intrapreso ha coinvolto gli Enti autorevoli e preposti alla gestione di queste situazioni, ossia l’Azienda Sanitaria Locale di Modena e i Nuclei Antisofisticazione e Sanità (NAS) dei Carabinieri, che hanno condotto ben tre ispezioni negli ultimi due mesi.

Gli esiti delle verifiche effettuate – due dai NAS e una dall’AUSL – hanno confermato che gli interventi messi in atto rispettano le prescrizioni indicate e che le condizioni attuali permettono la regolare fruizione degli spazi scolastici. Questo riscontro positivo, da parte degli enti preposti, conferma che le azioni intraprese rappresentano la modalità più adeguata per arrivare alla definitiva risoluzione del problema in tempi brevi.

L’Amministrazione comunale conferma inoltre che ha intensificato le attività di monitoraggio e derattizzazione con interventi ravvicinati e frequenti come consigliato da una ditta specializzata. Comprendendo lo stato d’animo delle famiglie, l’Amministrazione comunale invita comunque a coltivare e riporre piena fiducia nell’operato svolto dalle autorità competenti, consapevoli che ogni azione intrapresa è stata guidata dalla massima cura e dedizione, con l’obiettivo primario di tutelare il benessere e la sicurezza dei bambini e del personale scolastico.