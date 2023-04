Castelfranco, il centro ’fiorisce’ Mercato dei vivaisti e opere d’arte

Torna sabato e domenica dalle 9 alle 19 "Mille 1 fiore", la festa dei fiori di Castelfranco Emilia, giunta alla sua diciannovesima edizione e organizzata per la seconda volta consecutiva direttamente dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione di commercianti Centro Vivo. La manifestazione prevede una grande mostra mercato in Corso Martiri, che per l’occasione sarà chiusa nelle due giornate della manifestazione, con l’esposizione di piante, fiori e prodotti artigianali del territorio, mercatini, arte e musica dal vivo. "Oltre a tanti espositori – nota l’assessora alla promozione del territorio, Silvia Cantoni – saranno presenti professionisti del verde, vivaisti e produttori ai quali si aggiungeranno artisti, per trasformare il centro storico in un caleidoscopico giardino fiorito". Sabato 29 aprile, dalle 15 alle 19, in piazza Aldo Moro verrà organizzato il "Mercatino contadino BIO C’E". Nello stesso pomeriggio, alle 18, nel Museo Civico Archeologico "A. C. Simonini" si terrà la conferenza della dott.ssa Erica Filippini, docente di Numismatica, sulla storia del ripostiglio di lingotti col "ramo secco" provenienti da Riolo. Seguirà una degustazione del cioccolatino del Museo di Castelfranco Emilia "Il Lingottino", una produzione limitata firmata da Marisa Tognarelli. Domenica mattina in Corso Martiri continuerà l’esposizione di piante, fiori e prodotti artigianali , affiancata alle 11 da uno spettacolo di burattini per bambini a cura dell’Associazione Bugs Bunny. In piazza Aldo Moro, dalle 8,30 alle 19, appuntamento con la sesta edizione di Montmartre - Arte in strada. "E’ una manifestazione – ha aggiunto il sindaco, Giovanni Gargano – che mette al centro i fiori, ma dove non manca anche un’importante componente culturale". Infine, ci sarà anche spazio per visite guidate all’acetaia comunale.

m.ped.