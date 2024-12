Castelfranco, ko e "giallo" Benetti. Il Terre cala il tris con l’Arcetana

ARCETANA

0

TERRE DI CASTELLI

3

ARCETANA: Giaroli, Ceci, Laamane (71’ Kashari), Teocoli (61’ Elatachi), Brevini, Barbati (48’ Pederzoli), Ferrari R. (78’ Ferrari M.), Bassoli, Puglisi, Messori (58’ Caniparoli), Grillenzoni. A disp. Cammarota, Poligani, Pagliani, Pacella. All. Borghi.

TERRE DI CASTELLI: Gibertini, Azzi (83’ Gargano 6), Hajbi, Bationo, Massari, Gigli, Barbolini (78’ Nait), Giordano (91’ Bruno), Tzvetkov, Iori (67’ Scarlata), Pigozzi. A disp. Venturelli, Gozzi, Ben Driss, Esposito, Malo. All. Domizzi.

Arbitro: Cavalazzi di Lugo

Reti: 46’ Pigozzi, 88’ Massari, 95’ Scarlata

Note: ammonito Azzi

Quarta vittoria di fila per il Terre di Castelli che sbanca nella ripresa Arceto e aggancia il 2° posto a -4 dall’inarrestabile Correggese, giunta al nono successo consecutivo. Al 1’ Giordano da fuori area impegna Giaroli. Al 27’ Tzvetkov serve Iori che, lanciato a rete, centra il portiere in uscita. Al 30’ l’ex Riccardo Ferrari manda alto. Nella ripresa dopo 1’ Pigozzi di prima intenzione batte in diagonale Giaroli raccogliendo un pallone lisciato da Brevini. Il Terre invece di difendere il vantaggio insiste e con Massari al 66’ si fa parare il colpo di testa poi ancora Pigozzi al 73’ impegna il portiere ad una parata di rilievo con un tiro a giro dal limite. All’80’ Scarlata ha la palla del doppio vantaggio ma calcia sul primo palo mandando la sfera di poco alta anziché appoggiare al centro per l’accorrente Tzvetkov. All’88’ sugli sviluppi di un angolo propiziato dallo stesso Scarlata è Massari di testa a raddoppiare. L’Arcetana sembra avere un sussulto d’orgoglio e si riversa in avanti ma è ancora il Terre ad andare a segno con Scarlata che raccoglie il pallone dopo una pregevole azione di Bruno e scarica in porta il 3-0 dopo aver saltato il portiere.