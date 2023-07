Castelfranco, muore colto da malore mentre pota una pianta

Stava potando le piante della propria abitazione quando, all’improvviso, è precipitato a terra, cadendo dalla scala. Quando i sanitari sono giunti sul posto per l’uomo, un 53enne, non c’era più nulla da fare. Il dramma è accaduto ieri mattina a Castelfranco Emilia, in via Prampolini. Ancora non è chiara la dinamica di quanto accaduto ma l’ipotesi degli inquirenti è che l’uomo sia caduto dalla scala, finendo precipitosamente a terra a causa di un malore che sarebbe risultato fatale. A dare l’allarme sono stati i familiari della vittima. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118, con automedica e ambulanza e i carabinieri che si sono occupati dei necessari rilievi. All’arrivo delle ambulanze, infatti, per il 53enne non c’era più nulla da fare