Castelfranco, pedone travolto. Motociclista ferito a Pavullo

Grave incidente ieri mattina a Castelfranco Emilia: erano circa le 10.30 quando un uomo di 48 anni è stato travolto da una macchina mentre stava attraversando la strada. Per le ferite riportate è stato tempestivamente trasportato all’ospedale di Baggiovara, dove è arrivato in prognosi riservata. "Papà è stato subito portato in Terapia Intensiva – racconta la figlia, sotto choc per l’accaduto –. Ha un trauma cranico, un ginocchio rotto, la mascella fratturata e rischia di perdere l’occhio destro. È un miracolo che non sia morto sull’asfalto, ma non è ancora fuori pericolo".

L’uomo ieri mattina era insieme ad un gruppo di volontari nella zona della via Emilia, poco fuori il paese. Insieme sono soliti pulire le strade.

È la figlia a ricostruire la dinamica dell’incidente: "Ha attraversato la strada per recarsi nel posto dove avevano lasciato altri attrezzi che gli servivano per completare il lavoro. Improvvisamente una macchia lo ha travolto. Gli altri volontari non hanno visto quello che è accaduto in quanto ognuno era impegnato nel rispettivo compito di pulizia".

Inizialmente si era sparsa la voce che si trattasse di un’auto pirata, che non si era fermata dopo avere travolto l’uomo: la stessa figlia ha lanciato sui social un appello per risalire all’identità dell’investitore, pregando chiunque avesse notizie di aiutarla a fare luce su quanto accaduto. Verso sera, invece, è arrivata la conferma che l’automobile non era scappata via ma si è subito fermata. Sono in corso le indagini da parte della Polizia Locale per capire dinamica e responsabilità.

Nel pomeriggio, a Pavullo un motociclista è rimasto ferito nell’impatto con una Panda in via Giardini Nord all’incrocio con via Benedello, località Acquabuona. Il centauro è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale del posto per le cure del caso.