Castelfranco, per la scelta della scuola partono gli open day riservati ai genitori

È iniziato da qualche giorno il percorso promosso dagli istituti comprensivi del territorio che, in coordinamento con il Comune di Castelfranco Emilia, vogliono presentarsi ai genitori interessati in ottica di orientamento scolastico per i loro figli. Oggi alle ore 17 è previsto I’open day alla primaria Guinizelli: le famiglie potranno recarsi presso la struttura per conoscere l’offerta formativa e visitare la struttura. Sabato 18 alle 10, invece, sono previsti gli open day presso tutte le scuole statali afferenti l’Ic Guinizelli – Walt Disney, Risorgimento e Scoiattolo di Castelfranco Emilia, Pizzigoni di Cavazzona –, nei plessi dell’istituto comprensivo Marconi (Picasso di Castelfranco, Anna Frank di Panzano e Maggiolino di Gaggio) e alla scuola d’infanzia Collodi di Piumazzo. Spazio anche alle secondarie di primo grado. Le Marconi propongono oggi, dalle 17 alle 19, la giornata di open day. Per quanto riguarda la Guinizelli, l’assemblea di presentazione è programmata sempre oggi alle ore 18, ma in modalità online. Per partecipare è necessario utilizzare il link disponibile sul sito ufficiale. L’open day si terrà invece giovedì 23 gennaio dalle ore 17.30 alle 19.

m.ped.