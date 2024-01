Castelfranco, ruba al supermercato. Arrestato dai carabinieri

Nella serata di giovedì scorso, i carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia hanno arrestato un 20enne, su cui pende l’accusa di furto e resistenza a pubblico ufficiale. Due militari, che erano liberi dal servizio e si trovavano all’interno di un supermercato di Castelfranco, hanno notato il giovane prelevare della merce dagli scaffali e occultarla in un marsupio. Giunto alla cassa, ha tentato di pagare solo una parte di quanto in suo possesso. I due carabinieri, dopo essersi qualificati sono quindi intervenuti e, in soccorso, hanno chiamato anche una pattuglia. La refurtiva è stata restituita alla responsabile del supermercato. m. ped.