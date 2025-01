Castelfranco sarà città ’cavia’ per l’Istituto Superiore di Sanità

Anche il Comune di Castelfranco Emilia è stato prescelto per partecipare a un’indagine dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute, volta a valutare la distribuzione dei fattori di rischio delle malattie non trasmissibili e la prevalenza di alcune condizioni di rischio (come ipertensione arteriosa, obesità, ipercolesterolemia, diabete, ecc). A confermarlo è stato lo stesso Comune di Castelfranco. "L’indagine – si legge nella nota - si svolge in diverse regioni italiane. Nell’ambito della regione Emilia Romagna, il Comune di Castelfranco Emilia è stato prescelto per partecipare a questa nuova indagine. A partire da gennaio 2025, uomini e donne di età compresa fra i 35 e i 74 anni, selezionati casualmente tra i residenti del Comune di Castelfranco Emilia, riceveranno l’invito mediante lettera postale a partecipare all’indagine. Le persone che prendono parte all’indagine vengono sottoposte, gratuitamente, ad esami (misurazione pressione, peso, altezza, esecuzione prelievo di sangue, analisi urine) e alla raccolta di informazioni sugli stili di vita attraverso questionari presso i poliambulatori della Casa della Comunità "Regina Margherita" a Castelfranco Emilia. L’indagine è coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità. L’iniziativa – ha dichiarato il sindaco Gargano Giovanni - riveste una grande importanza ai fini della prevenzione e della ricerca, invito pertanto i cittadini selezionati ad aderire, onde contribuire a conoscere, prevenire e sconfiggere patologie incisive e rischiose per la propria salute, con positive ricadute sulla qualità della vita e sulla salute pubblica".

m. ped.