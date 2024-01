Castelfranco sconfitto nello scontro diretto. Grasso manda la Virtus a meno undici dalla vetta

V. CASTELFRANCO

0

NIBBIANO

2

V. CASTELFRANCO: Gibertini, Pepe (53’ Barbolini), Marconi, Ceccarelli (65’ Barani), Laruccia (24’ Fiorentini), Palmiero, Mantovani, Nait (76’ Di Marcello), Bertetti, Giordano, Timperio (60’ Cantarello). A disp.: Cavallini, Fiorentini, Calabrò, Caselli. All.: Cattani

NIBBIANO: Murriero, Borsatti (84’ Celotti), Pinton, Ababio, Fogliazza, Boccenti, Minasola (67’ Compaore), Baldini (73’ Kenzin), Grasso, Vingiano, Lancellotti (91’ Menzani). A disp.: Valizia, Baia, Ferro, Michelotto, Castellana. All.: Rastelli

Arbitro: Targhetta di Castelfranco V.

Reti: 21’ e 29’ Grasso

Note: ammoniti Boccenti, Timperio

Il Castelfranco dice addio alle ultime chance di inseguire la Cittadella (ora a +11) perdendo lo scontro diretto col Nibbiano e con un punto in 3 gare scivola al 5° posto. Al 5’ una punizione di Fogliazza sfiora l’incrocio. Al 10’ diagonale di Minasola, Gibertini devia. Al 19’ Giordano dribbla Murriero e deposita in rete, ma il direttore di gara aveva già fermato il gioco per un fallo di Bertetti. Al 21’ Grasso (in campo dopo che il Giudice ha ridotto la squalifica) tenta il diagonale, Gibertini tocca solo ma la palla entra. Al 25’ Ceccarelli tenta la deviazione sotto porta, un avversario salva. Al 29’ la Virtus reclama un penalty per un intervento scoordinato in area di Ababio che colpisce la palla con il braccio dopo aver tentato di schiacciare di testa, sulla ripartenza Grasso fugge, dribbla Gibertini e fa 2-0. Al 39’ Minasola calcia sull’esterno della rete. Un minuto bravo Gibertini su Grasso. Nella ripresa al 59’ punizione di Ceccarelli, Bertetti di testa manda alto. All’80 Bertetti calcia out da ottima posizione. All’83’ Grasso sfiora il tris da lontano.