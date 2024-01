Castelfranco, sequestrata la villa dell’imprenditore Biagio Passaro

Modena, 26 gennaio 2024 – Nuovi guai giudiziari per Biagio Passaro, imprenditore 48enne della ristorazione noto alle cronache poiché fra i leader del movimento ‘Io apro’ durante i lockdown e protagonista insieme ad altri dell’assalto alla sede della Cgil di Roma. A Passaro sono stati posti sotto sequestro una villa con piscina a Castelfranco Emilia, un motoveicolo di grossa cilindrata, quote di partecipazione ad una società di capitali e disponibilità finanziarie per un ammontare complessivo di un milione e 200mila euro. Ad emettere il decreto è stato il giudice del tribunale di Bologna, su richiesta della procura di Modena, nell’ambito di un’indagine della Guardia di Finanza che vede coinvolte due persone e in cui si ipotizzano, avario titolo, i reati di bancarotta fraudolenta, indebita percezione di erogazioni pubbliche ed autoriciclaggio. Secondo le fiamme gialle, i redditi di Passaro evidenziano la mancanza di uniformità tra il patrimonio ed il tenore di vita e la capacità reddituale. Una discrasia che ha portato la finanza a sospettare sull’illecita provenienza dei beni. Il provvedimento di sequestro, spiega una nota a firma del procuratore di Modena Luca Masini, è avvenuto ieri.