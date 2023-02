Castelfranco, si dimette l’assessore Matteo Silvestri

Dall’altro ieri, Matteo Silvestri non fa più parte della giunta di Castelfranco Emilia. L’assessore, infatti, ha presentato le proprie dimissioni, motivando la decisione per ragioni personali. Il sindaco Giovanni Gargano ha commentato: "Ringrazio Matteo per la dedizione e la passione che ha dedicato al suo lavoro in giunta e per la comunità di Castelfranco Emilia. Purtroppo gli impegni personali sopraggiunti nel tempo non rendevano più sostenibile il suo impegno in giunta. A Matteo va il mio e nostro grazie e un grande in bocca al lupo". Le deleghe dell’assessore, ovvero Manutenzione e Decoro Urbano, Rapporti con il Consiglio Comunale, Affari Istituzionali, Organizzazione e politiche del Personale, saranno trattenute dal sindaco fino a una nuova nomina.

m. ped.