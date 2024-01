Castelfranco si ferma dopo quindici risultati utili

V. CASTELFRANCO

1

BRESCELLO

4

V. CASTELFRANCO: Cavallini, Laruccia, Marconi, Ceccarelli (71’ Giordano), Casarano (57’ Zironi), Palmiero, Mantovani, Nait (57’ Cantarello), Bertetti, Ferrara (65’ Barbolini), Timperio (81’ Di Marcello). A disp.: Tagliavini, Pepe, Caselli, Barani. All.: Cattani

BRESCELLO: Caccialupi, Fomov (82’ Zaccariello), Gianferrari, Monica, Galeotti, Cocconi (46’ Marmiroli), Notari, Manghi (74’ Caffarra), Bernasconi (57’ Sarzi Maddidini), Truffelli, Bocedi (50’ Ennamli). A disp.: Aimi, Aloi, Rodriguez, Girardi. All.: Fontana

Arbitro: Milandri di Cesena

Reti: 10’ e 61’ Fomov, 26’ Bertetti, 40’ (rig.) Bernasconi, 49’ Truffelli

Note: ammoniti Fomov, Bertetti, Marconi

Il Brescello è ancora indigesto per la Virtus Castelfranco, che dopo il ko dell’andata cede anche in casa coi reggiani, vedendosi interrotta a 15 gare di fila la striscia di imbattibilità. Al 10’ su corner Fomov di testa, da pochi passi, batte Cavallini, sostituto fra i pali di Gibertini indisponibile. Al 25’ Gianferrari atterra Bertetti nella propria area, rigore che Bertetti manda sul palo, il portiere Caccialupi respinge, ma sulla testa dello stesso attaccante che pareggia. Al 34’ Bertetti spizza per Ferrara che inzucca verso la porta, ma Caccialupi è strepitoso. Al 39’ dubbio contatto Mantovani-Truffelli in area, altro rigore che Bernasconi trasforma. Ad inizio ripresa Ceccarelli manda alto. Al 49’ punizione di Bocedi, inzuccata di Truffelli che spedisce la palla nel sette per il 3-1 ospite. La Virtus reagisce, ma si scopre, ne giova Fomov che prima, al 60’, calcia male dal vertice destro dell’area, ma sessanta secondi dopo, con un rasoterra a rientrare realizza la sua doppietta personale per il 4-1. I biancogialli cercano di tornare in partita, ma non è giornata. Al 73’ un bellissimo tiro al volo di Marconi sfiora l’incrocio dei pali. Al 77’ Bertetti sfiora la porta da fuori. All’85’ Truffelli sfiora la quinta rete, ma calcia di poco sopra la traversa. All’87’ è Caffarra a cercare la manita, ma Cavallini sventa.