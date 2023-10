Castelfranco, struttura polivalente intitolata a Mennea: "Esempio per tanti giovani"

È stata formalmente intitolata a Pietro Mennea, campione olimpico sui 200 metri piani a Mosca 1980 e detentore del record sui 200 fino al 1996, la struttura polivalentepalestra di Castelfranco Emilia. La cerimonia è avvenuta davanti a duecento persone, tra cui giovani atleti e tanti cittadini, oltre che ad Andrew Howe, detentore del record nazionale indoor e outdoor di salto in lungo. "È davvero complesso trovare strutture così moderne in Italia. Complimenti all’Amministrazione e alle società che la gestiscono", ha commentato Andrea Covi, delegato modenese del Coni. "Effettivamente si tratta di una grande palestra. Fidatevi di me, ne ho girate tante: ve la invidieranno in molti", ha sottolineato poi Howe. La struttura polivalente era stata inaugurata nel 2020, esattamente nell’ottobre di tre anni fa. "Oggi la intitoliamo formalmente a Pietro Mennea, un atleta che è un punto di riferimento per tanti giovani", ha aggiunto il sindaco Giovanni Gargano. A lui si è associato l’assessore allo sport Leonardo Pastore: "Un grande grazie ai gestori, stanno facendo un lavoro formidabile". L’iniziativa si pone nell’ambito del Festival della Sconfitta, che termina oggi: "La sconfitta – dice Howe – aiuta a migliorare". Tutti gli appuntamenti del giorno saranno in biblioteca. Dalle 15 alle 18, laboratorio di cucina creativa per bambini. Alle 18.30 il progetto ’Spogliatoi’, un dialogo col campione europeo e mondiale di nuoto sincronizzato Filippo Pelati.

A chiudere la kermesse alle ore 21 le medaglie olimpiche Massimiliano Rosolino, Giulia Ghiretti e Veronica Yoko Plebani.

m.ped.