Castelfranco torna a sorridere. La Pieve, un successo d’oro

V.CASTELFRANCO

3

FABBRICO

2

V.CASTELFRANCO: Gibertini, Zironi, Marconi, Ceccarelli, Fiorentini (75’ Casarano), Palmiero, Mantovani (70’ Barbolini), Timperio (59’ Nait), Ferrara (73’ Caselli), Giordano, Cantarello (66’ Di Marcello). A disp.: Tagliavini, Pepe, Barani, Calabrò. All.: Cattani

FABBRICO: De Prisco, Lodi, Pipoli, Bationo, Barbetta, Guerri, Faye, Barbieri (55’ Davitti), Zampino, Bassoli, Puglisi. A disp.: Avgul, Gibertoni, Carnevali, Foderaro, Aldrovandi, Poerio, Bennis, D’Ambrosio. All.: Cristiani

Arbitro: Nazzicone di Ferrara

Reti: 7’ e 63’ Ferrara, 51’ Giordano, 76’ (rig.) Zampino, 94’ Bassoli

Note: espulso al 76’ Palmieri, ammoniti Barbetta, Mantovani, Puglisi, Fiorentini, Casarano

Il Castelfranco torna al successo dopo 4 ko. Al 7’ Ferrara sotto misura porta in vantaggio la Virtus. Al 51’ mischia risolta da Giordano per il 2-0. Al 63’ Ferrara è lesto a ribadire in rete una respinta di De Prisco dopo una bordata di Palmiero per il 3-0. Al 76’ penalty per il Fabbrico (Palmiero espulso) e Zampino accorcia. Al 94’ Bassoli su punizione fa 2-3.