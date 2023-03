Castelfranco, verde a prova di cambiamenti climatici

Sono stati appaltati in questi giorni, per un importo di 100mila euro, i lavori di manutenzione dei parchi e delle aree verdi di Castelfranco. A darne notizia è l’amministrazione comunale. L’assessora all’ambiente, Sarah Testoni, spiega: "Il progetto ha un’importante valenza ambientale: nel pianificare infatti l’intervento di manutenzione e di nuova piantumazione delle essenze arboree, abbiamo adottato soluzioni privilegiando essenze con spiccate caratteristiche di regolazione del microclima e lo stoccaggio dei gas serra, oltre alla creazione di nuovi habitat per l’avifauna locale. Inoltre, il progetto risponde anche all’esigenza sempre più impellente di adottare strategie contro la siccità e l’innalzamento delle temperature, in particolare nel periodo estivo: sono state selezionate, infatti, specie botaniche e varietà con elevata resistenza alla siccità e alle elevate temperature, capaci di adattarsi e prosperare anche nei suoli più poveri ed in grado di sfruttare appieno le esigue disponibilità idriche naturali dei suoli antropizzati". La nota dell’amministrazione poi informa: "Per la realizzazione del progetto, sarà necessario procedere con abbattimenti di piante secche o in cattivo stato vegetativo, in molti dei casi già oggetto di segnalazioni da parte di cittadini, e che presentano problematiche fitosanitarie verificate a seguito di valutazione. Si procederà poi con la sostituzione delle piante, con nuove piantumazioni: i nuovi alberi avranno un’altezza di circa due metri. Inoltre, è previsto un incremento della componente verde attuale, sia in termini quantitativi sia qualitativi". L’assessore alla manutenzione, Omar Giovanardi, aggiunge: "Importante anche la realizzazione di aree verdi con caratteristiche estensive, in grado cioè di autogestirsi dopo i primi anni necessari all’attecchimento delle piante".

m.ped.