Castelfranco, via alla nuova ciclabile Sarà deviato il corso del torrente Torbido

Sono in partenza i lavori per la realizzazione del collegamento ciclabile su via Emilia Ovest, da via Castiglioni alla rotonda della Madonna degli Angeli a Castelfranco Emilia, che porta al sottopasso di via Modenese, collegandosi alla zona industriale La Graziosa di San Cesario sul Panaro. Ad annunciarlo è l’amministrazione comunale. "Il progetto – spiegano dal Comune - prevede la realizzazione di un nuovo tratto di ciclabile parallelo alla via Emilia Ovest sul lato Sud per la lunghezza di oltre un chilometro e la riconfigurazione dell’incrocio di via Ligabue. Sarà necessario un lavoro di chiusura del fosso a Sud e la realizzazione di un muro di sostegno sul confine con i privati, si provvederà anche alla sostituzione delle recinzioni con idonee al traffico ciclabile. Il torrente Torbido verrà superato con un ponte. L’intervento presuppone di deviare parzialmente il corso del torrente. La pista ciclabile verrà protetta dal traffico con una barriera di protezione stradale, dimensionata per il traffico veicolare della via Emilia. L’importo dei lavori è di 534mila euro". Il sindaco Giovanni Gargano ha aggiunto: "Finalmentesta iniziando il cantiere per la realizzazione di un’opera molto attesa". m.ped.